Mi hijo en las redes sociales

Perdonad si hablo mucho de mi hijo en las redes. Pero debéis entender que mi hijo es diferente. Tiene un talento natural que debe ser compartido. Ayer me dijo “mamá, las palomas vuelan porque llegan antes que andando”. ¿Qué os parece? ¿Debo callar esta verdad absoluta? ¿Debo quedarme para mí esta afirmación certera, brillante, lírica e inocente? Otro día me dijo que cuando llovía las nubes hacían pipí. ¿Qué os parece?

La modestia no es otra cosa que el orgullo vestido de máscara. Mi hijo llegó tarde, después de un perro y medio. Nadie quiere a un hijo como yo quiero al mío. Mi maternidad es algo único y por eso estoy tan convencida de que debo compartirla. Además, compruebo que mis publicaciones gustan y que mucha gente se siente identificada con lo cuento y con lo que dice mi hijo. Otras personas que vienen detrás se pueden aprovechar de mi experiencia. Hay una auténtica comunidad en torno a mi pequeño. Cuando lo miro, es como si siempre hubiera estado aquí.

Ya lo hice con el embarazo. Conté cómo iba evolucionando y creo que ayudé a mucha gente. También expliqué cómo me sentía con la lactancia y cómo me enfrentaba a la gente intolerante a la que no le gusta ver a madres dar el pecho en lugares públicos. Cada paso es un descubrimiento. Es como si fueras la primera persona del mundo que lo hace, así me siento yo y creo que eso es importante y es preciso compartirlo.

Recibo lecciones diarias de mi hijo y quiero darlas a conocer. Creo que estos momentos son realmente útiles para la gente. Hace unos días lo perdí de vista durante unos segundos en la salida del patio de infantil. Lo pasé realmente mal. Cuando lo volví a ver, me dijo: “mamá, te habías perdido”. Creo que tenía toda la razón del mundo. Fue un instante muy breve, pero se me hizo muy largo y muy duro.

Alguna persona indeseable, aprovechando el anonimato de las redes, me ha dicho que, cuando crezca, mi hijo me pedirá que borre todas sus fotos en pañales junto con sus frases tan divertidas y que me meterá en una residencia en cuanto pueda. Qué mala es la envidia.