Un modelo laboral más justo y garantista

Pablo de Bellvitge me contestó eufórico a la llamada que le hice para felicitarle el año nuevo. Estaba emocionado por el nuevo acuerdo laboral entre los agentes sociales, la patronal y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Esto solo lo vive con pasión aquel que conoce lo que cuesta avanzar en derechos laborales, aquel que ha tenido que bregarse en largas negociaciones para llegar al concierto en beneficio de los trabajadores". Pablo es una persona jubilada, trabajador de SEAT y sindicalista.

El acuerdo sobre la reforma laboral del pasado 23 de diciembre, que se materializa en el Real Decreto Ley 32/2021, busca acabar con la lacra que supone la temporalidad y una elevada tasa de paro que sume en la precariedad a millones de personas y que lastra, no solo a las personas, sino también el crecimiento de las empresas y su productividad. Una precariedad que nos impide mejorar como sociedad.

Este acuerdo es una cirugía quirúrgica que busca la mejora de las relaciones laborales tocando cuestiones de profundidad como es la apuesta indubitada en la formación, la acotación de los contratos laborales y la modernización de la negociación colectiva. Todo ello, dirigido hacia un modelo más justo y garantista mediante la modernización del Estatuto de los Trabajadores, basado en un nuevo contrato social.

De ahí que no se entienda que el principal partido de la oposición se enroque en un negacionismo existencial estéril

La pandemia ha evidenciado que nuestro progreso y retos colectivos pasan por empujar todos en la misma dirección. Y el acuerdo de la reforma laboral lo materializa de nuevo.

De ahí que no se entienda que el principal partido de la oposición se enroque en un negacionismo existencial estéril. Resulta paradójico que, ante las críticas internas del Partido Popular, su senador Javier Maroto conteste que "quienes quieran que el Partido Popular haga otra cosa" es que "no defienden una posición de coherencia".

La pregunta que nos haríamos es, cuando los agentes sociales, la patronal, el Gobierno y la UE, que define el mercado laboral español como "un planeta lejano", según afirma la exposición de motivos de la norma; manifiestan la necesidad de acabar con la precariedad laboral que aboca a una desigualdad insostenible, ¿de qué coherencia habla el señor Maroto?.

Mientras el PP sigue su camino hacia una política alejada de la realidad y el oportunismo partidista, hay una gran mayoría que busca el consenso como instrumento de mejora de presente y de futuro.

Un nuevo acuerdo que nos permitirá seguir avanzando en derechos y proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras

Los recientes datos del paro certifican que, gracias al escudo social que ha protegido la salud, las personas trabajadoras y la actividad económica hemos conseguido recuperar el nivel laboral de la prepandemia en dieciocho meses. Con las políticas neoliberales del PP, que "por coherencia" no quieren reconocer, se tardaron once años. Los datos actuales del paro reflejan ocho meses consecutivos de creación de empleo, sobre todo en sectores que han sufrido severamente las consecuencias de la pandemia como el turismo o la hostelería.

La verdad es que no me hizo falta que Pablo me contagiara el entusiasmo. Sabemos cómo ha costado llegar al acuerdo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones: tiempo, energía y voluntad política, desde la prudencia y con perseverancia. Un paso importante.

Como lo será la reforma laboral. Un nuevo acuerdo que nos permitirá seguir avanzando en derechos y proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras de presente y de futuro. La guerra contra la desigualdad no está ganada, pero este ha sido un paso muy importante. Un gran consenso entre los agentes sociales, la patronal, el Gobierno y la sociedad civil. ¡Seguimos!