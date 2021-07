Mensaje (cortado) desde Cuba

Un buen amigo altoaragonés ha recibido un mensaje vía satélite, desde un lugar indeterminado de Cuba, enviado por una persona a la que aprecia mucho. “Aquí está habiendo una ola de depuración tremenda”. No tiene más noticias. No hay Whatsapp, el régimen lo ha cortado para intentar que la magnitud de las protestas no llegue al exterior.

La historia del autor del mensaje resume lo que pasa cuando una utopía se convierte en pesadilla. Marchó hace años a Cuba, impulsado por sus ideales de justicia social. Consideraba que la sociedad nacida de la revolución era más auténtica que la de aquí. Ahora es imposible saber de él, quizás esté en peligro, como tantos compatriotas, quizás lo más duro sea ver cómo se ha derrumbado las proclamas en las que creyó. En un doloroso divorcio político, Pablo Milanés rompió hace casi una década con el castrismo: “Lo más vil y cobarde es que una horda de supuestos revolucionarios ataque despiadadamente a estas mujeres” (las ‘damas de blanco’, opositoras al régimen), dijo.

"El bloqueo económico de Estados Unidos se usa como coartada para el embargo de la democracia"

La dura represión de los manifestantes, que gritan “Abajo la dictadura” o “Patria y vida”, ha incluido la detención de disidentes y periodistas, entre ellos la colaboradora de ‘ABC’, Camila Acosta, cuando salía de su domicilio a hacer un trámite. Detectar los elementos que definen a una dictadura, sea de derechas o de izquierdas, como en este caso, no debería ser tan difícil, aunque a veces parece que se trate de un guisante aplastado por colchones de prejuicios ideológicos. El debate nominalista, en cualquier caso, no es nuevo. En alguna cumbre iberoamericana se han invertido horas de sesiones para decidir si lo de Estados Unidos es bloqueo o embargo.

En Cuba hay hambre de alimentos y de democracia. El tiempo ha pasado inexorablemente sobre el castrismo, haciéndolo muy viejo. El bloqueo económico de Estados Unidos se usa como coartada para el embargo de la democracia. Ambos caen sobre la población que ojalá vea salir la luna sobre tiempos mejores.