La purga llega a España

De un tiempo a esta parte ocurren fenómenos extraños en este país que encajan difícilmente con la razón lógica. Ya no me atrevo a dejar encendida la televisión a determinadas horas, y no tanto por la factura de la luz, sino porque tengo el temor fundado de que se cuele un poltergeist o un concursante de Supervivientes, que no sé qué es peor.

Los ufólogos de la política deberían prevenir a Iker Jiménez de que su Cuarto milenio tiene los días contados si no advierte que fuerzas poderosas están subvirtiendo el orden mismo de la realidad. Que en España tenemos especies protegidas como el obispo de Solsona o el padre Apeles, que pueden ejercer a tiempo parcial de exorcistas, ya no es un misterio religioso. Pero no va a ser suficiente. En el género del terror, La purga ha llegado a España y aquí no se salva nadie.

Una parte del Gobierno ha decretado la purga sin promulgación de la orden en el Boletín Oficial del Estado

Y no me refiero a la gran purga de Stalin, que se ha debido a su vez purgar en la memoria histórica de algún político español de medio pelo. No es eso. Para los menos iniciados en el género del terror cinematográfico, La purga es una saga basada en una hipótesis aparentemente deshumanizante: el Gobierno aprueba que, durante un periodo de tiempo, toda actividad criminal sea legal y que no merezca ningún reproche penal, incluido el asesinato.

De algún modo, no es un guion original, porque los persas tenían por costumbre pasar cinco días en anarquía total tras el fallecimiento de un rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. No en vano, los defensores de Fernando VII invocaron este recuerdo histórico para reclamar el regreso del rey y abolir la Constitución de 1812, ante lo que ellos consideraban la situación intolerable de acracia en la que los liberales habíamos sumido a España.

Ya se puede desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo, que ya no tendrá la calificación penal de prevaricación

Pues bien, una parte del Gobierno ha decretado la purga sin necesidad de promulgación de la orden en el Boletín Oficial del Estado. Ya se puede libremente patear a un policía, que no tendrá la consideración de delito, del mismo modo que ya se puede desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo, que ya no tendrá la calificación penal de prevaricación.

Ya puestos, esta noche podría tomar al asalto la nursery del Ministerio de Igualdad y quedarme hasta Navidad, antes de que empiece el frío severo. Estoy convencido de que los ocupantes del edificio lo entenderían porque es menos extremo dar una patada en la puerta que una patada en un cuerpo, de policía. Pero no lo haré, porque soy hombre que respeta las reglas y el orden jurídico. Y porque me gustan más las murgas que las purgas, que en España funciona mejor el humor que el terror.