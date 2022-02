La dinastía Bandini

Rigoberta Bandini, la de la teta, ha padecido un fenómeno parecido al que sufrieron el primer Aute y Cecilia. Llegó la izquierda y la exorcizó hasta hacerla suya. Grave error de la cultureta sin afeitar. Como también la izquierda se apoderó en su momento del cuadro El abrazo de Juan Genovés, que, una semana sí y otra también, observo en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Bandini, que es una magnífica cantante indie, tiene clarividencia gestante como buena madre que es. En apenas un año, le ha dado vueltas al fornicio, a la preñez y a la maternidad en un puñado de canciones que han hecho fortuna. Rigoberta Bandini, o Paula Ribó según el Registro Civil, podía haber sido el remix de las pasadas elecciones en Castilla y León, entre la incertidumbre (A ver qué pasa), la baja natalidad (Cuando tú nazcas), la mampostería tradicionalista de la vieja Castilla (Que Cristo baje), la cinegética de pelo en pecho (Perra) y la maternidad con seno lactante (Ay mamá). Al fin y al cabo, el problema ya lo canta ella, tal cual, In Spain we call it soledad. No hace falta nombrar una comisionada para el reto demográfico mientras Ribó continúe componiendo sinfonías a favor de la maternidad y del mundo rural. De la urbe a la ubre.

Tal es el poder taumatúrgico de Bandini, que hasta Rufián se convirtió a la monarquía en un tuit que hizo fortuna: "La única reina que merece ser reconocida". El republicano mutó a la monarquía del Senado de Eurovision por obra y gracia de la catalana. Ignoro si Rufián pretende remplazar la dinastía de los Borbones por la dinastía de los Bandini, máxime cuando la descendencia de Bandini asegura la continuidad de la saga. O si simplemente Paula Ribó es la versión moderna de Wifredo el Velloso, el hijo de Sunifredo, que tiene nombre de marca de azúcar. Bandini ha resultado ser una Guardiola de la vida, que dice que le "cuesta sentirse española". Deduzco que como no puede presentarse por Ucrania, la gran olvidada de los pacifistas de los Goya, se presenta por Mi querida España de Cecilia.

Pero olvida Bandini que las tetas del cuadro La Libertad guiando al pueblo de Delacroix no son una exaltación de la feminidad ni de la emancipación femenina, sino que representan la idea de la libertad de todo un pueblo, y no precisamente del imaginario pueblo catalán. En el éxtasis monárquico de Rufián, no descarto que se vea a sí mismo con el gorro frigio y la bandera estelada encabezando la revuelta, al ritmo del ‘ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma’. Ahora solo queda que, en los próximos presupuestos generales del Estado, vote a favor del presupuesto de la Casa Real. Se empieza así y se acaba cantando a Julio Iglesias como Bandini. Bienvenidos.