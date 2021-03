Berlanga vuelve

Andaba Pedro Sánchez presentando proyectos estratégicos financiados con maná comunitario, al ritmo de balconada y concertina de Bienvenido, Mister Marshall, como Franco anunciaba en blanco y negro planes de desarrollo. Acabará inaugurando pantanos, y, si no, al tiempo: era un miércoles cualquiera de sesión de control en el Congreso de los Diputados cuando todo estalló. Y el guion parecía escrito por Rafael Azcona para García Berlanga.

Esa pareja feliz que forman Sánchez e Iglesias se sentó dispuesta a torear La vaquilla de la corrida semanal. Abascal finge perfil de torero de gimnasio, y Casado preserva porte de torero/yerno con traje de luces. Mientras tanto, Sánchez espera Plácido hasta que encuentre El verdugo que corte la coleta del vicepresidente, en sentido figurado. Veremos si el banderillero de Galapagar llega a la feria de primavera del año próximo, porque a las primeras de cambio acabará viendo los toros desde la barrera. Como le pasó a Jon Idigoras de Herri Batasuna, Chiquito de Amorebieta, el primer torero abertzale de la historia moderna.

Fue el día en que me correspondió preguntar a Calviño, como también lo hizo después Arrimadas, que nada más acabar, como diría un taurino, "se arrancó por pies, entrando por uvas como los propios ángeles, y, cruzando como las rosas, endilgó por lo alto de la cruz una media en las tablas". Pero debió fallar la estocada, que ya se las hacía felices con su nuevo Novio a la vista con luna de miel en Murcia. El error de cálculo fue de Tamaño natural y finalmente no va a poder disfrutar de la fiesta de Moros y cristianos de la capital ni de la Semana Santa de Lorca, la ciudad del terremoto. No se dio cuenta de que tras los miércoles llegan los jueves y que, ya se sabe, Los jueves, milagro.

Porque este país es La escopeta nacional con políticos convertidos en cazadores y cazadores transfigurados en políticos. Donde el Patrimonio nacional se incrementa con cintas de correr para el ministro del Interior y niñeras fijas discontinuas a razón de 60.000 euros al año. Donde la política fue y sigue siendo una tocata y fuga con Todos a la cárcel, que no aprenden honestidad. Donde la familia Leguineche son hoy hordas de youtoubers que, cuarenta años después del fallido golpe de Estado del 23-F, toman la Nacional III con el dinero oculto en el coche.

Esta es la historia de España tras la muerte de Berlanga: "Y ni fueron felices ni comieron perdices, porque allí donde haya ministros un final feliz es imposible" (La escopeta nacional). Amén.