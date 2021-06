Actos debidos

Hay solo un niño, ahora una niña, que cuando nace en España y comienza a tener uso de razón ya sabe que, salvo desafueros históricos o renuncia, ejercerá siempre la misma profesión hasta su muerte o abdicación: rey o reina. Y eso es así le pese lo que le pese a Rufián, a Hasél o a Bardem.

Y es así porque la Corona no deriva legítimamente de unos presuntos derechos históricos, sino de la voluntad constituyente que se forjó en la Constitución española. España, que para ciertas fuerzas políticas de izquierda es un país de pasado imprevisible y de futuro cierto, debe cerrar filas en torno a la figura del rey, porque, entre otras razones, es la única institución constitucional que no debe ser colonizada por ningún partido político.

Tanto Juan Carlos I como Felipe VI han sancionado algunas leyes cuyo contenido no les ha agradado individualmente a buen seguro. Afirmación tan humana como regia, basada en la libertad de pensamiento individual. No en vano, han sancionado leyes aprobadas por derecha e izquierda con contenido antitético y, en todas ellas, consta la firma de su majestad.

La sanción real de una ley es una condición tan necesaria como innecesaria, si se acepta la paradoja. Es un requisito formal, pero sin alcance material, de allí que no quepa debate alguno. En Japón, en 1946, se reformó la Constitución para hacer desaparecer la sanción regia y acabar con un debate tan superfluo como estéril. La sanción de leyes en España es una reminiscencia histórica, sin más, en las que los reyes jugaban un papel de asentimiento legislativo y hasta judicial, como queda presente todavía en la expresión "administrar justicia en nombre del rey". Ahora se constituye en un acto debido del que no derivan responsabilidades jurídicas personales ni señalamientos políticos.

Por todo ello, quien quiera situar en un trance diabólico al rey en este momento incurre en un desatino. Y más observando la reacción de algunos políticos independentistas a propósito de los indultos que han cerrado filas en torno al dilema "sanción o abdicación". Cuando Sánchez y su Gobierno indultan a los insurrectos por el levantamiento catalán, realmente lo que están es indultándose a sí mismos. Do ut des. Yo te indulto y tú me indultas para seguir presidiendo este país dos años más. El indulto conmutativo. Al menos eso es lo que pienso a falta de conocer la opinión de Jaime Peñafiel.

Los indultos no ponen fin a la deriva catalana ni al procés tal como lo hemos conocido. Bien al contrario, lo reactivan. Pero no perdamos pie y culpemos de ello al rey. Es un acto debido. Para actos indebidos, Junqueras, el relapso, el que no se arrepiente.

Posdata: este artículo no ha sido sancionado por su majestad el rey Felipe VI.