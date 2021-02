Mirada local. Mirada global

Y nos llegó la crisis Covid-19. Una pandemia global e inédita. Y todo esto… en un mundo interconectado, asimétrico y con una enorme movilidad, un mundo frágil y desigual.

Los retos son urgentes, en España por supuesto, pero si levantamos la mirada más allá de nuestras fronteras, los efectos son devastadores en otros países donde el impacto ya está siendo, desgraciadamente, brutal.

Todas las personas estamos en riesgo, todos los países estamos en riesgo, pero las personas y países más vulnerables corren más riesgo aún. La Covid no conoce fronteras. La desigualdad tampoco. Porque no lo olvidemos. Antes de la Covid-19, ya teníamos grandes retos en lo global: la crisis climática, la desigualdad estructural, la defensa de los derechos humanos o la lucha contra otras enfermedades como la malaria o el VIH. Y como país solidario no podemos obviarlo.

En España somos personas y comunidades tradicionalmente solidarias. Durante muchos años, la solidaridad internacional española fue una de las señas de identidad de país. Como decía el Presidente Zapatero, “gracias a las políticas españolas de Cooperación al Desarrollo de los últimos 30 años, millones de personas han podido salir de la pobreza, tener acceso al agua, a la educación, o evitar la muerte por la malaria". Y tras esta última década prácticamente perdida en cooperación y ayuda humanitaria, la crisis de la Covid-19 nos da una nueva oportunidad de demostrarlo.

La Cooperación al Desarrollo, esa mirada a lo global desde lo local, debe ser una pieza más del engranaje para evitar más contagios y rebrotes y también para que esas personas y regiones geográficas más vulnerables no pierdan muchos de los logros obtenidos.

Eso también es marca España. Política de Cooperación como una verdadera política de Estado.

Nuestra Cooperación tiene valor añadido, gran experiencia y presencia en el terreno. Dotémosla de recursos, de renovación, de transversalidad a través de la Agenda 2030 y de mirada verde y feminista y seremos mejores como país.

El sufrimiento es universal y el miedo compartido, por eso, las soluciones y la solidaridad deben ser globales.