El mar Menor, una apuesta por la vida

Recuerdo los charcos de agua que quedaban en el curso del río, cuando este casi desaparecía en el verano, rodeados de multitud de plantas de colores. Recuerdo el sonido de las ranas, el movimiento de los renacuajos y los millones de insectos que convertían un sencillo charco en toda una comunidad. Al pensar en un humedal, esta es la imagen que me viene a la mente: tierras que cubre el agua, unas veces completamente, otras a ratos, tierras saturadas de agua indispensables para la vida, que siguen desapareciendo en la mayoría de las partes del mundo y por tanto también sus beneficios.

España es un país con un gran patrimonio natural de humedales cuya riqueza, diversidad y singularidades debemos proteger, restaurar y conservar. Por eso, en este artículo les quería hablar del Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa y un ecosistema único que lleva más de dos décadas luchando contra los vertidos ilegales y la presión urbanística. La derecha, que gobierna la Región de Murcia desde hace casi tres décadas, nunca fue parte de la solución, es más; ha sido, en gran parte, el problema.

Recuerden la triste y masiva mortandad de flora y fauna. Para que no vuelva a ocurrir hay que recuperar el equilibrio ecológico de la laguna yendo a la raíz del problema: cortar los vertidos y cumplir la ley. Si no es así, no solo se perjudica la integridad del espacio natural, sino que supone un riesgo para la actividad económica de la zona y para la salud de todos y todas.

El Gobierno de España adquirió un compromiso con la ciudadanía, los ayuntamientos y la comunidad científica de abordar la problemática desde el diálogo, la participación social y la cooperación entre administraciones, así elaboró en 2019 una hoja de ruta con líneas de actuación, tanto urgentes como estructurales, dirigidas a la recuperación integral del Mar Menor.

El pasado mes de noviembre, se presentaba un programa de intervenciones denominado ‘Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor’, una inversión de 382,2 millones de euros para la regeneración ambiental de la laguna y su entorno. Un programa que, tras el proceso de participación pública, ha sido ampliado y mejorado con las aportaciones recogidas: el 51% de la ciudadanía. Este proceso ha quedado reflejado en un aumento del presupuesto de 102 millones de euros, elevándose a un total de más de 484 millones de euros hasta 2026. Un aumento presupuestario del 26,7% que fue presentado por la vicepresidenta, Teresa Ribera, el pasado mes en Murcia ante los agentes implicados y la sociedad civil.

Es una inversión sin precedentes en el enclave natural pero, además, hay que destacar que la alta participación ciudadana muestra, por un lado, la gran sensibilización de la población por la problemática ambiental y por otro, que la ciudadanía será parte de la solución. Trabajar el acuerdo y el consenso social es una garantía de éxito.

El compromiso del Gobierno de España con la Región de Murcia es firme y tiene como objetivos restablecer la legalidad y la dinámica de los ecosistemas, controlar el uso de agua y de fertilizantes y ofrecer soluciones basadas en la naturaleza, teniendo en cuenta el mejor conocimiento científico disponible e impulsando la participación social. Tenemos ante nosotros un bello territorio, frágil y de gran relevancia socioeconómica que no puede perder esta batalla.

En el contexto social, económico, ambiental y político que nos encontramos, es difícil no hablar de crisis o de la crueldad de una guerra ilegal e injusta, pero quizás precisamente por esto, habría que hacer una apuesta decidida para que nuestras hijas e hijos, puedan seguir admirando la vida en un pequeño charco. El cuidado y la protección de nuestros humedales son en esencia eso, una apuesta por la vida.