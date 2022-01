Madrid ni siquiera es un experimento de pan y circo para nuestra vicealcaldesa, es una tabla de salvación a la que se ha agarrado en un acto instintivo de supervivencia política. De manera irrevocable, el futuro de Begoña Villacís queda ligado a una patente de corso otorgada desde su despacho a un solo sector económico de nuestra ciudad, olvidándose de todo y de todos. Ciudadanos está en descomposición, y hay quien quiere escapar a un naufragio tan trágico como predecible labrado a base de errores y frivolidades.

Hace unos días, en un intercambio público de mensajes, la señora Villacís me escribió de manera cordial lo siguiente (sic): «Hola de nuevo, Mar. No son mis terrazas, son las terrazas que dan de comer a cuadrillas y cuadrillas de trabajadores y autónomos a quienes habéis renunciado a representar. De esos a los que se contrata para sacar el trabajo». Si una se detiene a leer entre líneas, que es donde está la chicha de este tipo de propaganda mediática, se dará cuenta de tres cosas muy importantes. La primera, ni rastro del bienestar de los vecinos. La segunda, en un claro ejemplo de falacia ad hominem, solamente a ella le importa la supervivencia (o enriquecimiento) del sector terracero. La tercera, hay otro tipo de contrato laboral que no saca el trabajo adelante.

Más allá de estrategias personales, lo que estamos viviendo en Madrid representa una demostración de presbicia liberal. Me explico con una pregunta. ¿Únicamente hay una forma de ayudar a la hostelería madrileña? ¿No existen otras vías para aliviar el daño económico causado a un sector concreto, en este caso al que nos ocupa (porque no hay sector que no se haya visto perjudicado), por una pandemia que está matando a personas? ¿Es el mejor momento para un laissez faire, laissez passer?

"¿Si no aceptas que la libertad se

esconde en el fondo de una caña ya

no eres madrileño?"

La administración local sirve para solucionar problemas, para dar alternativas y no para causar más dificultades y enfrentamientos tanto a vecinos como a hosteleros. Más que las decisiones tomadas por el Gobierno de este Ayuntamiento, me preocupa su actitud de absoluto abandono, de poca capacidad de gestión. Han generado un monstruo que devora las aceras y que imposibilita la convivencia. Han sacrificado la vida de barrio. Ayuso sacó la idea de su chistera y Villacís repite el truco de manera grotesca. La Covid es algo muy serio, el descanso de nuestra gente también. Madrid se ha convertido en una ciudad hostil. ¿Si no aceptas que la libertad se esconde en el fondo de una caña ya no eres madrileño?

El Grupo Municipal Socialista claro que se preocupa por el sector hostelero y podemos hacerlo por dos cosas a la vez, aunque a muchos les parezca imposible. Hay dos opciones: la de Villacís, que consiste en negarlo todo, en no hacer realmente nada de calado desde su posición gestora. O la de los socialistas, que trata de ayudar a todos, que propone buscar un equilibrio donde prime siempre la parte más vulnerable, en dignificar la responsabilidad pública aportando soluciones rigurosas, solidarias y útiles.