Una ciudad para la infancia

Creo firmemente que Madrid y sus habitantes merecen un gobierno local que humanice la acción política. Dejemos a un lado, por una vez, las navajas dialécticas; dejemos el paradigma del crecimiento económico, las cifras y datos monetarios. Concentrémonos en la gente, en los distritos, en la vida diaria. Apostemos con claridad por las personas. Pongamos el presupuesto municipal al servicio de los ciudadanos y no a la inversa.

Comencemos este camino construyendo juntos una ciudad amable; una ciudad que sepa acoger a los más pequeños, que piense en ellos, que los proteja. Me siento muy feliz al presentar la última propuesta del Grupo Municipal Socialista porque es una buena idea bien articulada. No entro aquí en detalles por cuestión de espacio, pero quien tenga interés en conocer a fondo lo que pretendemos hacer, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros. El PSOE de Madrid está abierto, mi despacho está abierto, nuestras redes sociales están abiertas.

¿Qué queremos? Hacer de Madrid una gran ciudad para los más pequeños. Seamos capaces de cuidar lo más valioso que tenemos, el futuro. Para ello resulta imprescindible comenzar por los cimientos y hemos de emprender una lucha efectiva contra la contaminación. Un entorno salubre es solo el comienzo. Empecemos a decir basta a los vehículos a motor, vivamos nuestras calles sin necesidad de ensuciar el aire. Hagamos todo lo posible para que caminar sea algo agradable.

Seamos capaces de cuidar lo más valioso que tenemos, el futuro"

'Mi barrio en 10 minutos' es un proyecto de cercanía que pretende invertir el dominio de coches y motos en favor de peatones y bicicletas. Nada va a cambiar si nosotros no propiciamos ese cambio. Si algo caracteriza a la infancia es el juego. Por eso resulta necesario que la administración local redoble sus esfuerzos para ofrecer espacios lúdicos. Abramos los patios de los colegios por la tarde y los fines de semana para que practicar deporte sea una opción tan sencilla como accesible. Reformemos y ampliemos los parques infantiles públicos para que tengan cabida todos los niños. Ofrezcamos columpios adaptados, pensemos en los más vulnerables.

Lo público no es un lastre; lo público es la grandeza de la solidaridad y el compromiso con los demás. Este ayuntamiento cuenta con los recursos y con la infraestructura suficientes para comenzar a priorizar a sus ciudadanos más pequeños. Algo importantísimo es blindar los alrededores de los centros educativos para evitar tragedias irreparables. Si ponemos en el centro de nuestras acciones políticas a la infancia estaremos comenzando a caminar en la buena dirección. Madrid, la capital de España, concebida como una ciudad que apuesta por sus niños. A mí me parece una idea preciosa, estoy convencida de que no soy la única.