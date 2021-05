Las cosas han cambiado

Al inicio de la canción que Los Nikis le dedicaron en los ochenta a Alex DeLarge, los de Algete se dirigían, con cierta melancolía, al protagonista de La naranja mecánica para lamentar que: "Alex, todo ha cambiado mucho". Algo así podría pensar el lector de esta columna comparando esta encuesta con la última que, hace apenas un mes, publicaba este periódico. Y es que, frente a lo que podía esperarse, cuatro semanas después de las elecciones, el efecto Ayuso parece marcar un cambio de tendencia claro en la política española.

La alta fidelidad de voto del PP y de Vox contrasta con la baja lealtad que presentan los votantes de los dos partidos de la coalición de Gobierno: cuatro de cada diez de sus votantes en el invierno de 2019 no volverían a apoyarlos ahora. Tampoco tres de los temas más relevantes que están hoy en la agenda -algunos de ellos impulsados por el propio Gobierno-, benefician al Ejecutivo: algo más de dos tercios de los españoles se opone a la concesión de indultos a los políticos nacionalistas condenados por sedición contra el orden constitucional en los sucesos de octubre de 2017, cifra que supera el 60% entre los votantes del PSOE. En esta misma línea, la masiva subida de impuestos anunciada por el ejecutivo es rechazada de manera frontal por los ciudadanos: ocho de cada diez españoles se oponen a cosas como el pago de peajes por utilizar las autovías, a la subida del impuesto sobre la renta o a la subida de la cuota de autónomo.

Además, cuatro de cada cinco se oponen a la subida de los impuestos de las gasolinas o a que se armonice al alza el impuesto de sucesiones que ha sido eliminado de facto en varias regiones. Finalmente, y con relación a la crisis con Marruecos por lo ocurrido en Ceuta, la valoración del Gobierno es también negativa: si nueve de cada diez españoles no creen que el vecino del sur sea un socio fiable y la mayoría de los ciudadanos se muestra crítico con el papel jugado por el gobierno de Sánchez durante la crisis.

Y es que la campaña electoral permanente en la que vivimos instalados desde 2014 no deja de depararnos sorpresas y giros inesperados de guion.

Pero no todas son malas noticias para la coalición: más de la mitad de los españoles creen que su paso por la vida política ha sido perjudicial para la vida política de la nación, a lo que hay que sumarle la buena valoración de la vicepresidenta Yolanda Díaz entre el electorado del centro hacia y la izquierda, así como las buenas maneras que (de nuevo) apunta Más País hacen que el partido esté todavía muy abierto. Y es que la campaña electoral permanente en la que vivimos instalados desde 2014 no deja de depararnos sorpresas y giros inesperados de guion. No parpadee, lector, que se lo pierde: y aún dicen que la política es aburrida.