Cuando en los duros años de la Segunda Guerra Mundial los británicos afrontaban el miedo, el dolor y el sufrimiento de los bombardeos, el gobierno de Su Majestad, en un intento de infundir moral a los ciudadanos, imprimió un cartel en el que llamaba a mantener la calma y seguir adelante. Keep calm and carry on fue un eslogan poco conocido y nunca usado oficialmente hasta años recientes en que fue redescubierto y ampliamente difundido.

La reina Isabel, entonces princesa, vivió la dura experiencia de aquellos años y aprendió desde muy joven que en todas las circunstancias de la vida había que actuar así: manteniendo la calma y apechugando con lo que viniera, que en su caso no ha sido poco.

No en vano es la monarca con el reinado más largo de la milenaria historia británica.

Ahora la reina se estrena en un nuevo papel, el de viuda. Ya no tendrá la sombra protectora, siempre tres pasos atrás, de su marido el duque de Edimburgo, con el que compartió más de setenta años de matrimonio, cuatro hijos, nietos, bisnietos, bodas, divorcios, escándalos y crisis.

El fallecimiento del príncipe Felipe que, a su avanzada edad, sumaba en los últimos meses el deterioro de su estado de su salud, era una noticia esperada. El protocolo real con más que suficiente antelación tenía preparada la operación Puente de Forth, donde se recogen los detalles del ceremonial que el sábado presidirá la reina.

Isabel II, con entereza, antepondrá una vez más el deber a los sentimientos. Cuando despida a su marido, mantendrá la calma y seguirá adelante, es lo que ha hecho siempre. Lo que mejor sabe hacer.