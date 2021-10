Yo les cuento la verdad

Un ilustre y veteranísimo sociólogo, cuyo nombre prefiero callar porque siempre le tuve simpatía y ahora me da mucha pena verle así, escribe en cierta hura de internet que el Gobierno y sus "terminales medianeras" están ocultando lo que de verdad pasa en la isla de La Palma. Que es todo gravísimo y que hay que evacuar la isla entera; ah, pero el "poder" no quiere que nos enteremos.

Pobre señor. Con lo que ha sido. En La Palma hay, ahora mismo, más periodistas que plátanos, incluidos los que se han quemado. No ha habido catástrofe natural más retransmitida en todo el siglo, seguramente en toda la historia. No es que sea difícil; es que es imposible tratar de ocultar, manipular o escamotear ni el menor átomo de la realidad ante semejante marabunta. No es que a nadie se le haya pasado por la cabeza, que a lo peor sí; es que nadie podría.

Este es un caso más, patético, del cansino cuento que tanto usan los engañabobos en internet y, últimamente, la extrema derecha: el Gobierno miente, la prensa miente, todos mienten y están pagados menos yo, que soy más listo que la puñeta y que estoy aquí, sentadito en mi casa viendo la tele, para contarte la verdad. La buena, no la "oficial". Así que no creas a nadie más que a mí.

Quienes hacen eso, a renglón seguido, una de tres: o tratan de venderte algo o quieren que te suscribas a su canal (al menos tratarán de arrancarte un ‘me gusta’: eso es dinero) o intentan convencerte de que ellos, los salvadores, son los únicos listos, y que todos los demás mienten. Pues no, hombre, no. El que miente eres tú, cuñao. Y nunca faltará una gavilla de simples que se crean lo que dices. En fin. Pobre hombre, qué tristeza.