¿Sabrían ustedes decir –esto no va para los lectores musulmanes, obviamente– así, de memoria, las diferencias teóricas que separan a los chiitas de los sunitas? ¿O a los capuchinos de los franciscanos? ¿O al arrianismo del nestorianismo? Seguramente no, ¿verdad? Pues todas esas minúsculas sutilezas, que llevan siglos provocando dolores de cabeza y, en algunos casos, mucha sangre, son mucho mayores que las que separan a la recién nacida Superliga de los organismos tradicionales que gobiernan el fútbol, como la FIFA y la UEFA.

La creación de una competición privada, solo para grandes clubs, se sale de la estructura jerárquica tradicional del fútbol, es decir, de la ortodoxia. Pero habrá de convivir forzosamente con ella. El supuesto cisma tiene el mismo origen de todos los cismas: la ambición y el encono personal, en este caso entre los papas y antipapas del fútbol europeo; Florentino Pérez, dueño del Real Madrid; Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y el de la FIFA, Gianni Infantino.

La amenaza de echar a los 12 clubes apóstatas de las ligas nacionales y de las competiciones europeas se quedará en nada, no tardaremos en verlo. Sin el Real Madrid, el Atlético y el Barça, lo que se hundiría sería la Liga española. Sin los herejes, la Champions dejaría de funcionar. Y amenazar a los jugadores con impedirles formar parte de sus selecciones es otra bravata: ellos no tienen culpa de nada. Todo esto lo saben todos. Así que no les queda más remedio que ponerse de acuerdo para convivir y para repartirse el dinero que esta herejía va a generar, que es muchísimo.

Tendrán que reunirse. Yo propongo la ciudad de Nicea, que ya tiene experiencia en concilios.