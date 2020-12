Es solo un número

Esto lo sabemos. Es un número, nada más que eso. Una convención que nos hemos dado a nosotros mismos para trocear el tiempo. Podría ser otra cualquiera y, de hecho, más de media humanidad comienza el año otro día. Los chinos, los judíos y los musulmanes no tienen una fecha fija porque miden el tiempo fijándose en la Luna, no en el Sol, así que la cosa se les complica.

Numerosos pueblos, a lo largo de la historia, decidieron cambiar de año según los solsticios y los equinoccios, lo cual sí tiene sentido porque ahí es la naturaleza la que marca las fechas, y no el capricho humano. Ejemplos: los tailandeses cambian de año el 14 de abril. Los hindúes, a mediados de noviembre. Y los mayas, los cachondos de los mayas, celebraban el Año Nuevo el 23 de febrero, que hay que tener valor para celebrar algo un 23-F, ¿verdad? Sí, ya lo sé, los mayas no podían adivinar lo que iba a pasar aquí tal día como ese… Pero…

"Qué alegría, no me digan que no, perder de vista para siempre a este canalla asqueroso de 2020"

Es un simple número que podría ser cualquier otro. Los judíos están en el año 5781 y eso no parece causarles mayores molestias. Los musulmanes andan por el 1442. Los persas, que parecen tener menos prisa, están en 1399. Los chinos, en 4718. Y así todo.

Es un número y nada más. Un guarismo (palabra feísima que se inspira en el nombre de un antiguo sabio persa). Una cifra que no tiene voluntad propia, que no contiene nada, que no afecta a nada ni cambia nada, por sí sola, en nuestras vidas, porque en realidad la ponemos donde nos da la gana, o donde les dio la gana a algunos hace siglos.

Y, sin embargo… qué alegría, no me digan que no, perder de vista para siempre a este canalla asqueroso de 2020 y desearles a todos hoy, de todo corazón, un muy feliz 2021.