El Parlamento español se parece más al de Londres que al alemán. Por lo voceón: en los Comunes se chilla todavía más que aquí. Pero los diputados británicos, que se deben a sus electores mucho más que a la voluntad de sus partidos, no tienen demasiados problemas en votar en contra de sus líderes, si así lo creen necesario. Eso es un dolor de muelas para los jefes de filas (lo está viendo Boris Johnson), pero también es la salud de la democracia.

Este año ha sido, para la política española, el de la indignidad. No es nada nuevo, pero pocas veces había llegado tan alto la cochambre. En el Congreso hemos visto gritos, insultos, odios, teatro y esperpento como muy pocas veces. Fuera de allí hemos tenido que contemplar cómo unos y otros mienten, inventan conspiraciones y traicionan al que hasta ayer era su aliado para convocar elecciones: es una lucha descarada por el poder y por nada más. Los ciudadanos tenemos la sensación, más que justificada, de que a esa gente le importamos un rábano.

Y sin embargo hay un peligro cierto e inmediato: la extrema derecha. Fíjense en Alemania: los diputados ultras no pintan nada, ni en el Bundestag ni en ningún gobierno autónomo, porque todos los demás se niegan a pactar con ellos: saben que su objetivo es derribar la democracia. Aquí no. Aquí estamos a punto de ver cómo los neofranquistas de Vox llegan a varios gobiernos, porque el PP les necesita para hundir a la izquierda. El peligro para todos es el mismo que en Alemania: terrible, pero ellos lo ven y nosotros no.

Ojalá 2022 sea el año del aislamiento definitivo de la extrema derecha. Sería la forma más eficaz de recuperar la dignidad como país y como democracia.