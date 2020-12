Mentiras que matan

Ayer aparecieron todos los coches de mi calle con un flyer (de soltera, octavilla) sujeto con el limpiaparabrisas. Entre dibujitos bastante torpes de gente con mascarillas, simios de pacotilla y otras gansadas, se titula La cara oculta del nuevo orden mundial y dice así:

"Vacuna obligatoria envenenada. Radiación 5G altamente nociva. Más esclavitud económica/laboral. Supresión de los derechos básicos. Implantación obligatoria microchip. Continuidad gobiernos corruptos. Normalización de la pedofilia". Y, concluye, con unas gruesas letras rojas: "¡Despierta!".

imagino que alguien con intereses muy asquerosos está detrás de esta canallada que mezcla churras con merinas

Miren ustedes, chalados ha habido siempre. Pero estos no son unos críos traviesos; son unos auténticos sinvergüenzas bien organizados, con medios, porque el papel es bueno (satinado), la impresión también y se han tomado el trabajo de hacerlos repartir por los coches. Como no me creo que el pobre Miguel Bosé se haya dado la paliza de ir por las calles poniendo papelitos, imagino que alguien con intereses muy asquerosos está detrás de esta canallada.

Una canallada que mezcla churras con merinas y mentiras totales (la de la vacuna envenenada es la peor, porque es una mentira que puede matar a quien se la crea) con demagogia de segunda división. Es un papel, obviamente, dirigido a los simples ignorantes y crédulos para convertirlos en antisistema. Porque creerse cualquier soplagaitada conspiranoica está al alcance de cualquiera, pero para entender la verdad hay que informarse, hay que estudiar.

¿Quién no deja de repetir, desde hace años, lo del "nuevo orden mundial"?

Mi pregunta es esta: ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién no deja de repetir, desde hace años, lo del "nuevo orden mundial"? ¿A quién le interesa que la gente deje de creer en la democracia? Pues sí, tienen que ser ellos.