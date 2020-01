Hacer ruido

Leo una entrevista con Rodrigo Cuevas en la que dice que si la reina de España le invitase a dar un recital, no iría. Lo primero que hago, como es natural, es enterarme de quién es Rodrigo Cuevas, porque no lo sé. Es cantante. Asturiano, cerca de los 35. Poquita voz pero no fea, de tenor. Estudió música en el conservatorio de Oviedo y en Barcelona. Tiene una clara tendencia a cultivar el escaso parecido físico que guarda con Freddie Mercury; quiero decir que casi siempre sale en los vídeos sin camiseta, lleva bigote y usa un maquillaje y un vestuario muy llamativos.

Dice que es agitador folclórico. Bueno. En YouTube tiene 5.500 suscriptores, pero una de sus canciones, El ritmo de Verdicio, llamó la atención. En ese vídeo aparece este señor con ligueros, medias negras, montera picona y madreñas. Y rodeado de gente de allí del pueblo, amigos serán, digo yo. Una de sus canciones, Rambalín, dedicada a un transformista gijonés asesinado en los 70, es una hermosura.

En fin: es un señor que trata de ganarse la vida como puede y como sabe. Eso, como ustedes tienen muy claro, no es fácil. Hace falta una estrategia de imagen y ahí es obligado llamar la atención. Meterse con la Corona, con el rey, con los padres del rey o, en este caso, con la reina (que también es asturiana) es un recurso muy socorrido. Este Cuevas no es ni mucho menos el primero que lo usa. Un sacaduros que se hace llamar Tangana y que canta por la nariz hizo lo mismo hace algunos meses. Le fue bien. Como a otros.

Se trata de meter ruido para que se fijen en uno. Nada más. Cuevas está en su derecho, pero a mí alguien que hace eso no me interesa. Lo siento. Le deseo lo mejor, pero paso.