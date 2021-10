Lo que dijo y lo que no dijo Otegi

Las palabras de Arnaldo Otegi en nombre de Bildu cuando se cumplen diez años del abandono de las armas por parte de ETA han provocado reacciones que van desde la condena al aplauso.

Y también interpretaciones sobre lo que presuntamente quiso decir el dirigente independentista y antiguo miembro de la banda.

Pero si deconstruimos unas frases muy pensadas queda poco lugar a la exégesis. Otegi dijo lo que dijo: que lamenta el pesar de las víctimas, que nada de ‘eso’ debería haber ocurrido y que había que dar respeto, apoyo y memoria a las víctimas. Lo que no dijo es qué causó el sufrimiento de las víctimas y quién fue responsable de que ‘eso’ que no debería haber pasado ocurriera.

Hay multitud de ‘cosas’ que no deberían haber ocurrido, desde la pandemia a la erupción del volcán, pero pasan, inexorablemente, sin que haya fuerza humana capaz de evitarlas. Los cerca de mil asesinatos de ETA ocurrieron por la voluntad de quienes apretaron el gatillo o detonaron los explosivos. Otegi dijo que lamenta los efectos de los crímenes; no que sienta pesar por ellos. El dirigente de Bildu dijo que hay que ofrecer respeto y apoyo a las víctimas. No dijo cómo lo hará. Y lo tenía fácil: basta con anunciar que no habrá ni un homenaje más a los etarras que salen de las cárceles; con comprometerse a disipar el hostigamiento a los constitucionalistas en ciertas calles y zonas del País Vasco; y con exigir a ETA que se esclarezcan los asesinatos sin resolver.

Quedó muy claro lo que dijo. Y lo que no.