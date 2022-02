Solo Vladímir Putin sabe qué quiere con una guerra que tenía planeada desde hace tiempo. La prueba es que había ido acumulando muchísimas reservas de dinero para hacer frente a unas sanciones económicas que, con mayor o menor severidad, daba por hecho que se producirían ante el miedo de Occidente a defender con tropas la integridad territorial y la democracia en Ucrania. Solo Estados Unidos y su presidente, Joe Biden, fueron advirtiendo de las verdaderas intenciones rusas, que aquí algunos en su equidistancia denunciaron como una campaña de provocación belicista, pero que seguramente hizo que Putin dudara en algún momento y que la invasión se acabase retrasando unas semanas. Con esta guerra nos ha vuelto a pasar un poco como con la pandemia. No nos cabía en la cabeza que en pleno siglo XXI y en Europa algo así pudiera ocurrir. Hemos preferido pensar que el autócrata ruso iba de farol y que si la cosa se ponía muy fea al final se encontraría una solución en una cumbre donde se le darían garantías de que Ucrania no iba a entrar en la OTAN, posibilidad que en realidad no estaba encima de la mesa.

La primera lección es que si queremos la paz hay que prepararse para guerra. Es lamentable, pero no hay otra. La respuesta europea está siendo rápida en el terreno de las sanciones, y hay que felicitar el buen papel de Josep Borrell como jefe de la diplomacia comunitaria y el liderazgo de Emmanuel Macron, pero el mejor anuncio sería la creación de un ejército de la Unión Europea con plazos claros. Necesitamos a la OTAN, pero los europeos hemos de gastar mucho más en seguridad. La segunda lección es que siempre fue un error depender del gas ruso, y aquí la sociedad alemana ha sido víctima de un prejuicio cultural contra la energía nuclear. Si Alemania no hubiera cerrado sus reactores y hubiera adoptado el modelo francés, otro gallo cantaría. En España este asunto sigue siendo un tabú en la izquierda, pero hay que decirlo claramente: necesitamos la nuclear para acompañar la transición enérgica con las renovables si queremos luchar contra el cambio climático y encender la luz sin arruinarnos.

Otra lección es que los que en Europa gritan ¡No a la guerra! deberían decirlo en ruso porque los únicos que tienen legitimidad para decirlo son los valientes ciudadanos que en Moscú protestan contra Putin. Y la última es que el separatismo catalán, que jugó con las campañas de intoxicación rusa para desprestigiar a España y buscar apoyos internacionales, ha visto nuevamente que ni la UE ni la OTAN van a apoyar cambios de fronteras ni referéndums de autodeterminación. Y hay que recordar ahora que hace meses el Parlamento Europeo ya pidió investigar las relaciones de Carles Puigdemont con el Kremlin.