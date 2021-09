La Voz 2021: su as en la manga para evitar un desgaste de audiencias

La Voz ya es un programa veterano. Sin embargo, en su recorrido por Antena 3 ha ido aprendiendo la fórmula para frenar cualquier atisbo de monotonía y que el éxito se mantenga. La clave está en que sus 'audiciones ciegas' sean concretas. El programa no debe dar rodeos. Directamente, la dinámica consiste en presentar al concursante y enfrentarlo con su música al jurado. Y ya está.

El espectador quiere delatar la existencia (o no) del talento del concursante y descubrir si se giran (o no) los coaches. Nada más. De esta forma, el público se va enganchando. Porque cuando termina un participante ya aparece el siguiente sin tiempo para aburrirse. Entonces, es fácil decir "venga, me quedo uno más, a ver si esta persona tiene mejor o peor suerte". Así hasta que termina la emisión.

Pero, además, para captar más sorpresa en el ojo del espectador y pillar desprevenidos a los coaches -algunos ya demasiados expertos en la dinámica del programa como Alejandro Sanz-, La Voz saca el as de la manda de fomentar choques emocionales con viejos conocidos. No sólo basta el casting que llama para acudir al formato, es evidente que también existe un trabajo de producción detrás para atraer al show a participantes que ya tienen un vínculo con los artistas que juzgan y que, en definitiva, son los verdaderos protagonistas del espectáculo.

En el estreno de esta temporada, por ejemplo, ha participado en La Voz una de las coristas del propio Alejandro Sanz. Su nombre Karina Pasian. Con esta táctica, el show fomenta un punto de inflexión en la atención del espectador. ¿Conocerá Alejandro Sanz a su corista? ¿Se acordará de ella o será un divo que no recuerda a la gente con la que trabaja? ¿Se girará? Así el foco se pone más en la reacción del cantante que en la corista.

"La Voz más que un programa musical es un programa de emociones... de provocar emociones a los coaches, claro"

Y La Voz es hábil colocando en el momento ideal de la noche a concursantes que desengrasan porque cuentan con esa historia personal que amplifica el interés de su talento. Pero, cuidado, si no hay talento con la historia personal no vale para que el programa funcione en audiencias. El público quiere voces que remuevan a los coaches y sus sensibilidades. Como era el caso de Karina Pasian.

Y es que La Voz se sostiene más en los comentarios, piques, disputas y caras atónitas de los famosos coaches que en los anónimos que se juegan el concurso. De hecho, estos son más difíciles de recordar en la memoria colectiva porque van y vienen: están un rato en la gala y desaparecen hasta dentro de varias semanas si son elegidos, mientras que las celebrities que apadrinan o descartan siempre están omnipresentes como reclamo del show. La audiencia empatiza con ellas, son sus ídolos, no tanto con los concursante que, como sus apariciones se diluyen en píldoras durante toda la temporada, no se aprecia tan bien su evolución como en otros talents como OT. En La Voz son muchos aspirantes, y el peso está en los jueces y como reaccionan en primer plano. Este año, Alejandro Sanz, Malú, Luis Fonsi y, el novato en estas lides, Pablo Alborán. Al final, La Voz más que un programa musical es un programa de emociones... de provocar emociones a los coaches, claro.