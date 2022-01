¿Qué es la verdad? La verdad es ahora. La verdad es hoy. La verdad no puede ser ayer y no puede ser comparada. La circunstancia existe, lo dijo Ortega y eso lo perdona todo. Debes militar, ser parte de nosotros y olvidar. Te diremos qué es lo que debes defender y las razones caerán por su propio peso.

La verdad digital está aquí. Es inmediata y es argumentario. Lleva etiqueta y suena mejor en inglés. La etiqueta es la trinchera y te sitúa en la línea de fuego. Pon la etiqueta a los que no piensan como tú. Tu verdad es relativa porque encontrarás verdades relativas en el adversario. Todo vale.

Aunque algunos hablen de la hemeroteca, no pasa nada. No te asustes. Que no se note en tu gesto. Di verdades diferentes tantas veces como necesites. En realidad, ellos son inofensivos. No tienen la verdad porque, insisto, la verdad es ahora. También están los verificadores. No los temas. No es lo mismo verificar que decir la verdad. Lo verificado no tiene por qué ser verdad.

"Lo veraz ya es viejo, no es moderno, no puede ser digital. Lo veraz no es ahora"

Casi no se habla de la veracidad, que fue un buen invento. Hizo su papel. Le estamos agradecidos. Pero lo veraz ya es viejo, no es moderno, no puede ser digital. Lo veraz no es ahora. Piensa como los más rígidos moralistas y legisladores y obra como el primer calavera de Madrid.

La verdad es una búsqueda inacabada siempre. El que conoce la verdad practica el bien. Si el buscador no encuentra la verdad, ¿Quién podrá encontrarla? Si la verdad desaparece de las primeras páginas del buscador, ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad?

Ven conmigo a buscarla. La tuya no nos interesa. Seamos sinceros. La verdad digital cambia. Tienes que fiarte, permanece atento al día a día. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su verdad. Seré claro para que lo entiendas y subiré al decirlo el tono como en un mitin: la verdad, amigos míos, es lo que yo diga ahora.