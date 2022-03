La subida de precios, insostenible. La guerra no puede ser la justificación para no tomar medidas urgentes ante el incremento de los precios de absolutamente todo: energía, transporte y la cesta de la compra. El día a día de muchos ciudadanos es cada día más apretado, los sueldos no suben y los precios sí. Hemos pasado de mirar a qué hora ponemos la lavadora, a revisar si podemos comprar pan o leche.