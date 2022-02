La segunda oportunidad de la BBC

A menudo, los errores se pueden corregir. A veces, las segundas oportunidades existen. La BBC decidió en 2016 sacar de la emisión tradicional su canal más joven, BBC Three. Así la cadena pública británica se ahorraba presupuesto y, supuestamente, se adaptaba a las nuevas maneras de consumir la pantalla por las nuevas generaciones. BBC Three se convertía en una cadena 'online' a través de la plataforma BBC iPlayer.

Pero, cinco años después, BBC ha rebobinado su elección y ha vuelto a sacar al aire BBC Three. El canal convencional renace justo en un momento que muchos creen que la retransmisión televisiva por los canales de siempre está en desuso. Sin embargo, la realidad es tozuda y BBC Three lo ha sufrido.

Las denominadas cadenas lineales, los canales de toda la vida, mantienen su función de acompañar al espectador en el día a día y son un escaparate para visibilizar esa oferta que, más tarde, se puede degustar 'bajo demanda'. En una época en la que el espectador necesita buscar activamente qué ver, los canales clásicos siguen ejerciendo su función de ventanas al descubrimiento. De esta forma, estas frecuencias se transforman en una organizada vitrina en la que el espectador se encuentra con la oferta en el devenir del directo y sin esfuerzos. Sólo hay que dejarse llevar.

Pero recuperar una televisión tradicional tampoco es tarea sencilla en los tiempos que corren. La BBC está desarollando una campaña de marketing para sintonizar la emisora bajo el eslogan: "BBC THRRE IS NOW ON TV". Claro y concreto. Gran parte de la estrategia ha consistido en la retroalimentación con otras áreas de la BBC vinculadas al publico objetivo de Three, como Radio 1, y en BBC One se ha sobreimpresionado un indicativo de continuidad invitando a los espectadores a cambiar a BBC Three. No obstante, en la BBC saben que ya no sirve sólo con sus frecuencias y que es vital la publicidad callejera para llegar a otros públicos que no están en la televisión. Así BBC también ha invertido en cartelería que despliega para llegar a más estratos sociales.

Históricamente, en BBC saben que es vital invertir en diversidad de miradas, que la buena radio televisión pública es la que retrata su tiempo con grandeza de prismas, pero también en la BBC han ido comprendiendo que donde se coloca la oferta es crucial para que llegue a sus viewers. No siempre vale con colgar la producción en un catálogo online, hay que contextualizársela al público. Y la tele de siempre todavía sigue siendo el marco con mayor eficacia para llegar a grandes audiencias en directo.

Con este giro de guion de lanzar un canal clásico, la BBC intenta ganar fuerza y llegar a áreas geográficas donde la banda ancha no es tan común. Pero sobre todo aumentar relevancia porque con los contenidos disgregados en la web de BBC se perdía la fuerza de la marca BBC Three como referente entre público joven. Ahora habrá que ver si la línea publicitaria ha acertado, pues la campaña remite con ironía a cuando ser joven en televisión era grabar los videoclips de MTV en VHS. Pero ya no estamos en los noventa. Y estas referencias igual a los jóvenes remiten más a un canal nostalgia que a un canal que toma el pulso al futuro.

Lo que parece claro es que la televisión de siempre y las plataformas bajo demanda no son competencia, son complementos que se van a necesitar mutuamente. Las cadenas de siempre dan más vidas de rentabilidad a su producción gracias al 'online' y las plataformas necesitan la visibilidad de la tele convencional para llegar de golpe a masivas audiencias que se pierden entre tantos contenidos a sólo un clic. BBC intenta ejercer un buen equilibrio entre el consumo a la carta y el visionado en directo. En el contrapeso de pantallas está el porvenir de una corporación pública que cree en las segundas oportunidades.