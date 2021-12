La sabia contradicción de Pepe Sacristán con Carlos del Amor en La 2

"Hay un nervio o inquietud que si no lo tienes es que no eres de esto. Se supone que cuando se levanta el telón lo que va a ocurrir en ese momento ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. Porque de lo contrario caes en un adocenamiento. Esto que se llama la profesionalidad o la experiencia, que son enemigas mortales de la creatividad" reflexiona Pepe Sacristán cuando Carlos del Amor le pregunta si sigue sintiendo ese peculiar nerviosismo antes de salir a escena. Lo hace en 'La matemática del espejo', un programa que no busca titulares. No los necesita. Sólo, nada más y nada menos, es una acogedora conversación en la que entrevistado y protagonista se permiten perderse en las ideas. A veces, perderse es la manera de llegar a conclusiones que son maestras para crecer.

"La profesionalidad o la experiencia son enemigas mortales de la creatividad". Quién lo diría. Y qué paradoja. Porque una reflexión así únicamente puede salir de la autorizada voz de la experiencia de José Sacristán. Así que puede parecer hasta una contradicción, probablemente lo es. Pero es que la vida se construye con sabias contradicciones que son las que diferencian matices, contextos, circunstancias. Por eso, a menudo, buscar ansiosamente el titular simplificado en una entrevista espanta, pues frena el viaje de descubrir al asustar a un invitado que saca su coraza y, a la vez, ciega la escucha más allá de un periodista. Sobre todo si se obsesiona con rascar y forzar el título grandilocuente del entrevistado. La antítesis de Carlos del Amor. Y, entonces, Sacristán defiende, sin necesidad de subrayar nada, la incertidumbre de la creatividad real, la osada creatividad, que va, en cierto sentido, unida al atrevimiento de lo que no sabes si saldrá del todo bien o no. Sin embargo, la experiencia profesional mal entendida, a la que se refiere el actor, puede interiorizar mentiras que frenen la imaginación a la hora de crear. Porque hay un bagaje acomodado que 'sobre-sentencia' lo que funcionará o lo que no, lo que se comprenderá o no. Como si hubiera que entenderlo todo a la primera...

'La matemática del espejo', el programa de La 2 que ha cobijado esta charla, va un poco de esto: de dejarse llevar por la conversación dentro de un caos ordenado, pues el envoltorio creativo esta altamente planificado para que la historia entre por los ojos con el punto artístico que merece la televisión que trasciende que no es lo mismo que trascendental. En cada capítulo, el programa coloca al invitado protagonista del día en un sitio emblemático, que crea una atmósfera especial de cercanía íntima.

En esta última entrega de la temporada, a Pepe Sacristán se le ha llevado a un lugar único en nuestro país: el almacén de atrezo de TVE en Prado del Rey. No hay nada igual. Desde hace décadas, en esa nave de la cadena pública se guardan elementos que se utilizaron en programas y series de Televisión Española. No todos los elementos de los decorados pasan la criba para guardarse en ese limbo de casi inmortalidad. Sobreviven aquellos enseres que pueden tener nuevos usos. De candelabros para un fondo de decorado de época a sillas que van y vienen de magacín a magacín. También anda por ahí la mítica butaca de Chicho Ibáñez Serrador. Aunque nadie logre ocuparla con su misma autoridad.

"Cuánta ilusión aquí almacenada, recogida, ordenada, cuidada"

La entrada de Pepe Sacristán a tal hangar es emocionante. Allí hay decorados que le acompañaron y que ni siquiera reconocerá. "Cuánto recuerdo, cuánto sueño, cuánta ilusión aquí almacenada, recogida, ordenada, cuidada", comenta Sacristán en su camino ante tanto cacharro. Con su carismática entonación, esa "cuánta ilusión aquí almacenada, recogida, ordenada y cuidada" suena a la metáfora que esconde este escondite en Prado del Rey. Y es que una de las grandes funciones como institución de RTVE es recoger, ordenar y cuidar la ilusión. La ilusión creativa y la social de un país. Con decepciones incluidas, claro. Un objetivo que consigue La 2 con una programación plagada de programas como este de Carlos del Amor en la edición y José María Sánchez-Chiquito en la realización: el aporte de la curiosidad sin necesidad de cazar titulares rimbombantes. Por eso a La 2 siempre vuelves, porque La 2 desde hace años está regresando a ser ese canal constructivo que prima la relevancia a la urgencia, donde es fácil encontrarte cuando te pierdes entre el ruido de los impactos de la multipantalla que nos rodea.