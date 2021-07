La 'pingdemia'

Hay una nueva palabra en el Reino Unido. Se teclea frenéticamente por periodistas en medios tanto de la izquierda cómo de la derecha. Se repite cientos de veces al día por presentadores, políticos y empresarios. Ve practicándola por si acaso ella o una de sus múltiples variantes llega a las costas españolas.

Pingdemic es una fusión de pandemic (pandemia, en español) y ping, el sonido de la aplicación móvil de rastreo del Sistema Nacional de Salud (NHS) avisando de un contacto a menos de dos metros durante por lo menos 15 minutos con alguien que se ha contagiado con Covid. La app aconseja en ese caso que “tienes que hacer cuarentena”.

“Gran Bretaña está ahora no solamente enfrentando una pandemia, si no también está agarrado por una pingdemia,” contó Alex Rossi, el reportero de Sky News.

Durante la última semana más de 600.000 personas en Inglaterra y Gales recibieron un 'ping', 17% más que la semana anterior, que creció un 46%. Que la vida británica esté actualmente dominada por las alertas de una aplicación de rastreo sorprenderá aquí quizás, dado el poco uso de la equivalente española, Radar COVID, utilizada activamente por apenas el 1,2% de la población.

Allí al norte las apps de rastreo (una para Inglaterra y Gales, otra para Escocia y otra para el Norte de Irlanda) se utilizan más, probablemente porque hubo obligación en sitios como pubs y restaurantes de dejar tus datos de contacto para poder acceder. Sin embargo, muchos usuarios ahora reconocen que están borrando la app o desactivándola para no recibir un ping.

Algunos lo hacen después de haber conocido casos de personas que recibieron un ping cuando ni siquiera habían salido de casa, porque la app detectó un positivo de un vecino en el piso de al lado. La señal bluetooth utilizada por las apps traspasa las paredes, contaban fuentes del equipo de las apps al periódico conservador The Telegraph.

Otros usuarios lo hacen porque están vacunados y temen perder su trabajo o negocio. A partir del 16 de agosto no tendrán que hacer cuarentena si tienen un test negativo, pero muchos sectores, desde las tiendas y restaurantes hasta los teatros, que acaban de abrirse, están avisando de caos por la falta de trabajadores.

"Hasta 10 millones de los 67 millones de británicos podrían estar en cuarentena antes del 16 de agosto"

El thinktank del ex primer ministro Tony Blair estima que hasta 10 millones de los 67 millones de británicos podrían estar en cuarentena antes del 16 de agosto con el sistema actual. “Esto representa un riesgo masivo a la economía y a los servicios esenciales”, dijo el Tony Blair Institute for Global Change. “Sin dar un paso urgente para distinguir entre los vacunados y no vacunados, el país corre el riesgo de una cantidad importante de personas obligadas de hacer cuarentena sin razón.”

El pasado jueves los británicos se despertaron con fotos en las portadas de los periódicos de estantes vacíos en los supermercados. “El escandaloso daño de la pingdemia está a la vista”, dijo el tabloide de derecha The Daily Mail. “Las tiendas vaciándose con miles de trabajadores afectados por la pingdemia”, coincidía el tabloide de izquierda The Daily Mirror.

La palabra pingdemia disgusta a muchos por ser frívola y por crear un debate que consideran falso. “No es una pingdemia, es una pandemia,” escribió Christina Pagel, directora de la Investigación de Operaciones Clínicas en la universidad UCL, en Twitter.

Con los casos de Covid aumentando rápidamente por la variante Delta y expertos previendo que se superarán 100.000 casos al día, está claro que más personas recibirán un ping. El equipo de las aplicaciones móviles está trabajando para ajustar los parámetros de las alertas, una estrategia peligrosa, cree el líder de la oposición Sir Keir Starmer. “Me da la sensación de que se está quitando la batería de la alarma del incendio. Nunca una buena idea”.