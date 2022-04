La lección de Alfonso Arús en las mañanas de La Sexta

"Es diferente, en el resto de los canales hablan de lo mismo a todas horas". Me dice mi abuela, a sus noventa años, cuando pregunto por qué ve cada mañana 'Aruseros'. Su respuesta no deja lugar a dudas: la televisión matinal ha ido perdiendo carácter propio. Los magacines se han vuelto intercambiables entre sí. El examen minuto a minuto de las audiencias ha propiciado que se opte por actualidad trepidante para mantener la atención del espectador y se anulen aquellos contenidos que tradicionalmente otorgaban a los formatos su sello especial. De hecho, el miedo a la bajada de share también empuja a que las cadenas repitan aquellos idénticos temas que suenan a infalibles y declinen cualquier riesgo narrativo. No vaya a ser...

Hasta los mismos contertulios pueden saltar de 'Espejo Público' a 'La hora de La 1'. Como si no hubiera ideas incluso en el momento de llamar a expertos o prescriptores. Siempre los mismos perfiles. Los programas no fomentan sus universos propios. Si Alfonso Arús. 'Aruseros' es cien por cien de autor. Hasta la disposición central del presentador en una mesa rodeado de sus colaboradores habituales en sillas forma parte identitaria del imaginario de su formato.

'Aruseros' puede compartir las noticias de sus rivales, pero los pasan por su filtro de optimismo matinal. De eso va el espacio, un morning show que define bien su estructura de secciones basadas en las anécdotas y entremezcladas con información útil para el público que comienza su jornada laboral.

Aún así, 'Aruseros' todavía podría distinguirse más de sus rivales con una escenografía que rompiera con los actuales cánones de la televisión de hoy. Porque es curioso como si cogemos el primer plano de cada presentadora de un matinal, el decorado de fondo podría ser de cualquiera de los magacines de matiné. Tonos azulados, pantallas y led. También en el caso de Arús. No hay conceptos escénicos, sólo naves espaciales con leds y pantallas para ilustrar y subrayar aquello de lo que se está tratando. Ahí existe mucho terreno por indagar.

"Si quieres destacar, fíjate más en lo que te distingue del resto que en los cánones que presuponen cómo debes ser."

Pero el éxito de Arús sí que está en que ha sabido adaptar su fórmula tradicional a las necesidades de las mañanas de La Sexta. Lo ha hecho con un tono que no se quiere parecer al de nadie. No se trata de ritmo, no se trata de euforia, se trata de la manera de enfilar contenidos que no están demasiado vistos por la audiencia generalistas. Moraleja: si quieres destacar, fíjate más en lo que te distingue del resto que en los cánones que presuponen cómo debes ser. Como consecuencia, los magacines matinales de hoy piensan demasiado en el cliché de magacín y no suelen destacar con formatos creativos originales. Por suerte, Arús no picó este anzuelo.