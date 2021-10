Sustituir a la emblemática voz de Saber y Ganar era literalmente imposible. Porque no sólo era un lector de preguntas, Juanjo Cardenal ejercía la difícil tarea de ser el contrapunto de Jordi Hurtado. Lo que supone un ejercicio constante de acariciar la complicidad con el presentador, pero también con los concursantes y la propia audiencia. Siempre Juanjo con la palabra oportuna, con el guiño adecuado, con la capacidad de saber cómo hacer crecer el guion cuando toca sin desviar la atención de lo relevante: sin despistar al participante y, a la vez, sin restar protagonismo al conductor principal. En definitiva, consiguiendo que parezca fácil lo difícil.

Así que la tarea de sustituir a Juanjo Cardenal tras su jubilación se presentaba un problema para Saber y Ganar después del rodaje de 24 años en La 2. Se marchaba el locutor que no sólo ha sido un locutor para el programa, ha sido un equilibrista de guion, talento y cercanía. Pero la inteligencia del maestro de la televisión y creador del concurso Sergi Schaaff y su equipo ha estado en contratar a una veterana de Televisión Española, Elisenda Roca. Nada que ver con el misterioso Cardenal. Para empezar, a Elisenda todos le ponemos cara. No obstante, presentó en la misma franja del mismo canal el mítico Cifras y Letras.

Elisenda Roca con Juanjo Cardenal en el plató de 'Saber y Ganar' RTVE

El acierto es que Elisenda ya viene con una aplastante personalidad propia que sabe que en televisión no hay que imitar y que el carácter propio es un plus. Como consecuencia, ocupa el lugar de Juanjo pero sin querer ser Juanjo.

De esta forma, Saber y Ganar también evoluciona cuando se acerca su 25 cumpleaños. La nueva voz, tampoco es sólo una voz. Elisenda Roca es una veterana y reconocida presentadora que no lee y, directamente, copresenta el programa. Ni siquiera busca ser perfecta recitando las preguntas. Porque no es voz en off, es comunicadora. Así, inyecta a cada prueba una característica pasión de la curiosidad que Elisenda Roca no puede esconder. Incluso da la sensación que se la siente respirar a tono con el nervio del concursante. Lo que supone una nueva experiencia para el concurso.

Saber y Ganar sigue el camino sin Juanjo Cardenal con el ingenio de la complementariedad. El nuevo contrapunto de Jordi Hurtado no se parece a lo anterior y, a la vez, el formato más visto de La 2 continúa avanzando sin olvidar de dónde viene. Por eso mismo, el programa mantiene la voz grabada del propio Juanjo entonando en cada comienzo de la emisión su: "Saber y Ganar, un programa presentado pooor Jordi Hurtado". Leer esta frase es escuchar su voz. Es y será siempre la carta de presentación del concurso. Y en la coherencia de mimar, sin titubear, las señas de identidad también estriba el éxito de Saber y Ganar, que no es otro que atesorar la firmeza para no embaucarse con los cánones predominantes y comprender quién eres para crecer mejor.