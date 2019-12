La dependencia indeseable

Casi una veintena de partidos obtuvieron escaño las pasadas elecciones, pero no todos pasaron esta semana por la Zarzuela. No lo hicieron, por deseo propio, la CUP, Bildu, el BNG ni ERC. En otras circunstancias no se les echaría de menos, pero ahora no es el caso de los republicanos catalanes. Esa visita reglada no es de mera cortesía, la Constitución así lo dispone para que el jefe del Estado recoja impresiones y decida si se dan las condiciones para encargar la formación de Gobierno a alguno de los candidatos, como aconteció el miércoles con Pedro Sánchez.

Los de Esquerra van a su bola y si Felipe VI supo de sus intenciones, fue por terceros. Eso en el supuesto de que sus líderes tengan del todo claro lo que harán al final con la investidura de Sánchez, lo cual es mucho suponer. Lo que saben seguro es que les gustaría abstenerse y que prosperase la investidura del candidato socialista, porque entienden que un Gobierno apoyado en esa aritmética parlamentaria es para ellos el mejor de los escenarios posibles; máxime si acarician la idea de contar con el apoyo del PSC tras las autonómicas catalanas y formar un tripartito de izquierdas con los comunes y así quitarse de encima a sus actuales aliados, a quienes detestan.

En esas reuniones entre el PSOE y ERC, cada cual conoce las líneas rojas del otro desde hace meses y si los republicanos quieren retrasar su decisión para después de navidades es porque de aquí a finales de año van a suceder varios acontecimientos de distinta índole que pueden afectarles y no quieren pillarse los dedos.

Además de lo que pueda ocurrir sobre el régimen de segundo grado para los nueve políticos presos propuesto por las juntas de tratamiento, y si la Fiscalía recurrirá o no lo que determinen los servicios penitenciarios de la Generalitat, el lunes 15 se celebra en Bruselas la vista oral de la última euroorden para la extradición de Puigdemont, Puig y Comín. Un día después, el Tribunal de Justicia de la UE se reunirá para decidir sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario. Si a esas tres citas le unimos el Congreso de ERC –que arranca el próximo día 21 con las dudas que siempre plantea la posible reacción de sus bases al acuerdo con los socialistas–, el cuadro de incertidumbres es completo.

A cualquier observador foráneo le costaría entender cómo es posible que un Parlamento compuesto por 350 diputados, donde mas del 80% se declara abiertamente a favor de la unidad de España, termine fiando su futuro a los 13 representantes de un partido independentista afectado por esas y otras variables ajenas al interés general.

Por avanzados que estén los contactos, aún me resisto a aceptar que el PSOE no explore otras alternativas, aunque solo fuera por fortalecer su posición negociadora y no verse tan forzado a una ruta que el propio Sánchez en campaña calificó de indeseable. Tampoco me parece de recibo que el PP se limite a anunciar la catástrofe en lugar de intentar evitarla, o que Ciudadanos no dé utilidad a sus diez escaños y comprometa siquiera al candidato socialista a que conjure la dependencia de los separatistas, como hizo Manuel Valls en Barcelona. Quizá creen que para ellos cuanto peor les va, mejor. Pero a España seguro que no.