Quiera Dios que nadie se confunda con el titular de este texto. No quisiera que alguien pudiera pensar que estoy haciendo una mofa sobre un animal que en las últimas semanas ha adquirido en España el carácter sagrado que le otorgan los hindúes. Así que vaya por delante: a mí también me gustan las vacas (como para decir lo contrario). Lo que pasa es que no logro entender que se vayan a celebrar unas elecciones en una región de España y que todo se centre en discutir sobre el futuro del bienestar bovino de esa comunidad.

En política, el marco de discusión es clave. Lo importante en una campaña es que se hable de lo que uno quiere que se hable y que se instale la idea que tú quieres que se perciba. Y hay que reconocerle al PP que, gracias a la ayuda de ese quintacolumnista involuntario llamado Alberto Garzón, en las últimas semanas se ha instalado en Castilla y León la percepción de que la izquierda se quiere cargar la ganadería, y por lo tanto el modo de ganarse la vida de miles de familias.

El disparate es de tal magnitud en la escala Richter de las bobadas electorales que hemos leído incluso que allí lo que hay que elegir es entre ganadería o comunismo, como si llamaran a los castellanoleoneses a ir a las ‘varricadas’ contra los genocidas bovinos, pero este ejercicio de surrealismo vacuno funciona.

Casi cuarenta años después de llegar al poder, el PP está a una visita a una explotación ganadera de revalidar el poder en una comunidad donde los medios hablan más de las vacas que de los ambulatorios colapsados por la maldita ómicron. O sea, que esta estrategia da resultados. Y de qué manera.