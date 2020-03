Por qué estoy tan harto de los tópicos sobre Andalucía

Una reflexión después de los festejos del 28-F: no tenemos por qué ser tan cenizos con nosotros mismos. La cultura del quejío perpetuo es muy nuestra, pero tampoco hay que tomársela tan en serio. O, al menos, no hay que asumirla como si fueran los mandamientos de la biblia blanca y verde. No todo pueden ser lamentos y desgarros cuando hablamos de Andalucia, visiones tremebundas de una región de los tiempos de Carpanta en la que unos poderosos doblegan el orgullo del pueblo. Eso es una caricatura. Y, como tal, se aleja tanto de la realidad como uno de esos tuits psicóticos que publica Donald Trump a las seis de la mañana.

Voy a empezar por mí mismo. Desde hoy, voy a responder con las mismas preguntas cada vez que me den la tabarra con tópicos tan anclados en el imaginario colectivo como el que dibuja la imagen de una Andalucía subdesarrollada incapaz de aprovechar las oportunidades que nos han llegado desde Europa: ¿Estáis seguros de ello? ¿De dónde sacáis los datos que sostienen semejante afirmación?

Sé que no vivimos en una Andalucía imparable, pero ya está bien de tanta amargura colectiva, de tantos discursos plañideros de quienes parecen regodearse en los males supuestamente endémicos de esta tierra. No estamos tan mal. Y conviene que lo repitamos más a menudo si no queremos seguir teniendo una imagen que parezca recién salida de una representación de fin de curso de la Carmen de Merimée.

Aquí seguimos teniendo problemas, déficits y deudas históricas, pero también tenemos a mucha gente dispuesta a superarlos a base de esfuerzo, de coraje y de talante, gente que emprende, que crea riqueza, que innova y que exporta su talento. Y ya es hora de que nos sintamos muy orgullosos de ellos... y de todos nosotros como pueblo.