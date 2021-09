¿Podemos alquilar a la señora Merkel?

Sé tanto de la política alemana como de mecánica de aviones, así que seré breve. Ahora que Merkel empieza a decir adiós como presidenta de todos los alemanes y alemanas, le ruego a la canciller de todos ellos y de casi todos los europeos que no imite a sus compatriotas y que se deje de retiros paradisíacos en algún paraje tranquilo de Mallorca o las Canarias. Olvídese de sus sueños de jubilada anticipada y siga siendo de alguna manera esa especie de presidenta continental del sentido común y la serenidad que hemos visto estos últimos años.

Se lo digo como ciudadano de un país en el que los políticos que se van toman de inmediato las puertas giratorias de la televisión y de las eléctricas y en el que vemos, estupefactos, que el español más conocido en Bruselas es un gerundense con el peinado de alguien que vive dentro de una canción de los Beatles que responde al nombre de Carles Puigdemont.

A España le falta un rapto de grisura, más leche templada en el café de los histéricos, un poco más de vida ordinaria y de líderes ordinarios, de políticos que no hagan de la hipérbole una profesión y que no prediquen el paraíso o el infierno según estén en el Gobierno o en la oposición, de hombres que sean más previsibles y convencionales.

Nos urge alguien que no solo muestre empatía cuando tiene al lado las cámaras del telediario. Alguien que no nos trate como a menores de edad con capacidad únicamente para ejercer el voto y que no se piense que las mentiras no penalizan. Alguien como la señora Merkel. Una señora de retrato con fondo gris para un país que no es tan gris. Y si no la podemos tener, que al menos nos la dejen unos meses a préstamo. Yo, si es necesario, pago la cuota que me toque para alquilarla durante una temporada. Les aseguro que sería la mejor inversión. l