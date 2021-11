Greta y el holocausto climático

Lo clava la influencer climática Greta Thunberg cuando recrimina a los dirigentes de las naciones más poderosas de la Tierra que se pasen una semana advirtiendo sobre el advenimiento de un apocalipsis climático para luego tomar decisiones más intrascendentes que Hazard o Coutinho en el césped de un campo de fútbol.

La cumbre medioambiental de Glasgow ha sido un calco de las anteriores. Una erupción infinita de proclamas sobre los males que nos esperan a la vuelta de la esquina y luego, todos volviendo a sus residencias de invierno a seguir con sus vidas de vino, rosas, carbón y gasolina.

Sostiene Greta que menos "bla, bla, bla" y más tomar decisiones valientes. Y lo que uno se pregunta no es si estaremos preparados para lo que eso significa, que eso ya es otra historia, si no si seremos capaces de pasar de los hechos a las palabras, del story telling al story doing.

Las cumbres climáticas limpian nuestras conciencias durante los días en los que los grandes dirigentes se comportan como si se hubieran tragado a Paulo Coelho, pero la gravedad de lo que allí se anuncia no se compadece con lo que luego se decide para luchar contra ese holocausto ambiental.

Estamos tomando conciencia de la magnitud del problema, pero sin la velocidad ni la determinación que corresponde a las dimensiones del desafío. Entre otras razones, porque los grandes aún no han cumplido su parte del acuerdo. Estados Unidos porque a Biden no le ha dado tiempo de virar el barco del negacionista Trump y China y Rusia porque no les da la santísima gana.

Que alguien lo arregle o, esta vez sí, nos arriesgamos a un incendio que no va a haber bombero climático que lo apague.