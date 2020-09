Campeones mundiales de cainismo

Me preguntaba un amigo este fin de semana si en otros países de nuestro entorno viven también un ambiente político tan belicoso y sectario como el que ‘disfrutamos’ estos días en España. La respuesta es evidente: pues claro que sí. Salvo excepciones que uno no sabe a qué responden, todos los países compartimos las mismas zozobras, angustias y broncas superlativas. La Covid no sabe de fronteras. Y la ansiedad colectiva que genera, tampoco.

¿Y entonces por qué estamos trasladando la imagen de ser el país más bronquista de nuestro entorno, con permiso de los chalecos amarillos parisienses? Pues por esa particularidad maldita que nos define como país: a nosotros en Europa no nos gana nadie elevando al cubo la toxicidad y dejando que el tremendismo, el rencor justiciero y la demagogia más low cost se adueñen del debate público. Somos el Bayern de Munich del maniqueísmo barato. Campeones mundiales en casi todas las modalidades del cainismo.

"Nos encanta ponernos en un bando ideológico y demonizar al contrario como si viviéramos en una trinchera"



Nos encanta ponernos en un bando ideológico y demonizar al contrario como si viviéramos en una trinchera tan infinita como adictiva. Y transformamos en una batalla política cuerpo a cuerpo hasta la última decisión sanitaria. Esta semana ha tocado la recreación guerracivilesca de la batalla de Madrid, pero la semana que viene le tocará a otro territorio y la siguiente a otro distinto.

Hemos caído en la trampa de las guerras culturales que nos han puesto los gurúes que prefieren la propaganda a la gestión y hemos convertido la lucha contra la Covid en un asunto más ideológico que científico. ¿Pero es que no hay nadie en la política nacional capaz de poner algo de sensatez? ¿O es que acaso esta cordura ya no da votos y por eso la hemos expulsado de este patio de monipodio nacional?