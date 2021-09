ERC quería que la reunión de la mesa de diálogo solemnizara el reinicio de una “negociación” sobre el futuro político de Cataluña interrumpida en febrero de 2020. Los independentistas insisten en que más que de dialogar se trata de negociar, la amnistía y la autodeterminación, claro está. Pero ese deseo ha naufragado antes de empezar por culpa de la enésima guerra entre las dos fuerzas mayores del secesionismo.

La jugada de Junts proponiendo como representantes a personas que no forman parte del Govern, obligó a Pere Aragonès a no incluirlos en la delegación, que es justamente lo que los dirigentes del partido de Carles Puigdemont querían. Ser excluidos para poder afirmar que han sido vetados, supuestamente por la Moncloa, lo que ERC niega del todo e ilumina así la gravedad del conflicto entre ambos partidos.

El hecho de que la mitad del Govern -que ocupa Junts- no haya estado representado en la mesa, transforma lo que había de ser un diálogo entre gobiernos en otra cosa. Y no parece que los de Puigdemont tengan interés en incorporarse más adelante. Saben que ese diálogo no va a conducir a una votación sobre la independencia, y no quieren regalar a ERC ese margen de tiempo de dos años del que Aragonès pueda sacar algún provecho, mientras en el Congreso los republicanos apoyan a Pedro Sánchez.

Han optado por denunciar que se trata de una negociación fracasada de antemano, de la que no quieren hacerse corresponsables. La reunión celebrada, más allá de la liturgia, no depara ninguna sorpresa en cuanto al contenido. Solo destaca una metodología de trabajo que persigue estirar lo más posible un diálogo ahora limitado a ERC con PSOE-PSC y Unidas Podemos-Comunes. Un diálogo sin mesa entre gobiernos.