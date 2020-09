Caminando hacia el desastre

La ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona se salda con un destrozo institucional sin precedentes. Que el Gobierno no le haya autorizado a trasladarse a la capital catalana aún suponiendo las mejores intenciones ha sido un error político monumental. No se sabe bien cuáles eran los motivos puesto que solo se han esgrimido excusas contradictorias, razones de "seguridad" y "oportunidad".

La vicepresidenta Carmen Calvo dijo, sin más, horas antes, que era una decisión "bien tomada". Ante tal secretismo, la derecha se ha lanzado a degüello acusando a Pedro Sánchez de vetar al monarca para dar satisfacción a los independentistas, con los que está negociando los Presupuestos, y también a sus socios de Podemos, que buscan en el republicanismo una bandera con la que salir del pozo electoral. El mismo día del acto, el diputado Jaume Asens, que es la mano derecha de Pablo Iglesias en el Congreso, declaraba que "sería fantástico que el rey no volviera nunca más a Cataluña". Y es que, con estos "amigos", quién necesita "enemigos".

Otra versión es la que informalmente se da desde la Moncloa. Ni cesiones a los independentistas ni al republicanismo de Podemos. Se trataba de "proteger" al rey, alejándole de la sentencia que, seguramente este lunes, inhabilitará a Quim Torra. Por eso, su presencia no era aconsejable en un acto conducido por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, valoraban los socialistas. Es posible que la prudencia fuese la verdadera razón, pero en democracia la primera regla de la política es "no hagas nada que no puedas explicar", y ni Calvo ni tampoco el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han sido capaces de dar una explicación.

Para colmo, que Lesmes haya desvelado una frase de cortesía de Felipe VI en el sentido que le hubiera gustado estar en Barcelona, ha sido tanto un gesto de deslealtad –porque las conversaciones con el jefe del Estado no se revelan– como un feo intento de utilizar su figura contra el Ejecutivo. El desastre se completaba con el tuit del ministro morado Alberto Garzón acusando al rey de "maniobrar contra el Gobierno de izquierdas con el aplauso de la extrema derecha".

Todo lo sucedido supone un peligroso paso hacia la voladura de la arquitectura constitucional. La democracia no es solo ir a votar, exige que los partidos garanticen la calidad, la independencia y el prestigio de las instituciones del Estado, que no pueden ser de nadie. Limitar la presencia del rey en Cataluña es un error de base. Pero tampoco puede dar lecciones de constitucionalismo quien, como el PP, se niega a renovar el CGPJ o el Tribunal Constitucional. Y así, un día tras otro, caminamos hacia el desastre.