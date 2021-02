Venga, anímense, no se queden en casa viéndolas venir que luego se arrepentirán. Les sugiero que vayan a votar. Si lo hacen, sea cual sea su opción y la resultante de las urnas, podrán afirmar sin rubor que colocaron su baldosín en el mosaico de la convivencia democrática.

Si ya lo han hecho -el cartero siempre llama dos veces- emplacen a vecinos y amigos a seguir su ejemplo. Cuéntenles que es más seguro acudir a la cita con las urnas que hacer cola en el supermercado, la farmacia o pasear por las calles de la ciudad. Las medidas de seguridad adoptadas, para garantizar que el bicho de marras no fastidie la jornada electoral, son espectaculares.

Hay que ir a votar con tranquilidad. No sólo para ejercer un derecho democrático, que también, sino para demostrarnos a nosotros mismos que queremos respirar y vivir con normalidad.No es necesario bañarse en gel hidroalcoholico, ni aparecer en traje de buzo. No, las autoridades responsables del evento han hecho bien su trabajo.

La campaña de vacunación masiva abre, sin lugar a dudas, una ventana a la esperanza; cierto, pero hay algo en nosotros que debemos activar: la confianza. El gran poeta alemán, nacionalizado estadounidense, Charles Bukowski, solía explicar que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que, en una democracia, puedes votar antes de obedecer las ordenes. Y, como es obvio, las ordenes las acaban emitiendo aquellos a los que, mediante el voto, hemos colocado en el puente de mando. Así que...