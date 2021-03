Hay noticias en los medios de comunicación tan macabras como espeluznantes. El hallazgo de dieciocho perros muertos, casi todos cachorros, metidos en una bolsa de plástico y ocultos en el fondo de un congelador provoca repeluzno. Y más aun si las autoridades municipales nos cuentan que, en el establecimiento intervenido, estaban disponibles para la venta un número considerable de animales enfermos.

La información facilitada narra también que en la trastienda del local malvivían hacinados un buen número de cachorros. Para colmo de despropósitos, el veterinario del centro no fue capaz de acreditar la formación académica que le facultaba para ejercer la profesión. Terrible.

Vivimos en una sociedad en la que el amor hacia las mascotas no para de crecer. Depositamos en nuestros animales de compañía un afecto especial, un cariño, que los hace uno más de la familia. Las nuevas generaciones crecen ya con una nueva sensibilidad hacia el entorno natural y los seres vivos. Se procura el bienestar animal y se castiga, como nunca antes, el maltrato. De ahí las denuncias de particulares que invitan a actuar a la administración contra las transgresiones de la ley.

Perfecto, no obstante no bajemos la guardia, existe un mercado negro de animales, un comercio clandestino, que incumple la norma. Conviene permanecer ojo avizor y no permitir ilegalidades. Gandhi nos dejó escrito que la grandeza de una nación puede juzgarse por la forma en que trata a sus animales. Seamos grandes.