Guiris, os añoro

Sí, lo confieso, echo de menos a los guiris. No soy comerciante, ni guía turístico, ni camarero o taxista, pero los añoro. Incluso he olvidado mis enfados cuando sus obstructivos paseos en grupo me impedían acudir raudo a citas y compromisos.

De guiris los había de todo tipo, estética y condición. En nuestras calles los adinerados adictos al Paseo de Gracia convivían con el mochilero de La Rambla, las zapatillas deportivas con las sandalias de plástico, las camisetas de mercadillo con las de diseño. Pero ese paisaje, por desgracia, ya no se da.

Todo se ha tornado más oscuro y gris. Se fue el color y se esfumaron los que pintarrajeaban la consigna ‘Tourist go home’. A la metrópoli de hoy le falta bullicio y le sobra abatimiento. Sí, se ha ido aquella algazara que llenaba terrazas conversando en cien idiomas, fotografiando incluso lo grotesco, irritando con su cháchara a los insomnes.

Aquella fauna omnipresente venida de lejos propició que algunos apretaran las tuercas a las administraciones -con razón- exigiendo medidas de contención. Resultó fácil quejarse del deterioro ambiental y la insalubridad de las calles y barrios más frecuentados. Cierto, pero hoy añoramos a los guiris, deseamos que vuelvan con sus atuendos multicolores, su curiosidad y sus caprichos gastronómicos. Los necesitamos, no sólo por su aportación económica, sino porque su retorno será sinónimo de normalidad. Si cumplimos las normas volverán.