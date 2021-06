El viaje sin cinturón de Pedro y Pere

Aún no ha arrancado la campaña de la DGT de cada verano, ese momento en el que nos recuerdan que antes de iniciar un viaje debes ponerte el cinturón de seguridad. Pero ayer tuvimos un anticipo. Como si fuese el protagonista del anuncio de este año, Sánchez ha iniciado su viaje con Aragonès y, según explicó ayer Montero, "no hay garantías" de a dónde van a llegar. Ni cómo. Es decir, que Sánchez va sin mapa ni cinturón. En la DGT nos recordaban que las imprudencias se pagan y que, de alguna forma, el coste es para toda la sociedad. Aquí es igual: el coche en el que va el presidente es todo el país, así que no estará de más que –una vez decidido a emprender este viaje– extreme todas las precauciones.