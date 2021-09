Este Presupuesto es la prueba de vida

PSOE y Unidas Podemos se pasaron su primer año de gobierno gestionando la pandemia. Esto les supuso (quizá fue lo único tranquilo para ellos de 2020) que nadie les reclamase en sus primeros Presupuestos cumplir con los compromisos que habían asumido para llegar a la Moncloa. Pero las Cuentas de 2022 ya no serán las de la Covid y saben que ahora es más complicado orillar problemas como el de la vivienda o los impuestos que pagan las grandes multinacionales. El PSOE cree que aún no es el momento de afrontarlos; UP piensa lo contrario. Seguro que hay Cuentas para 2022, pero aún tienen mucho por negociar... La cuenta atrás para los socios ya ha comenzado.