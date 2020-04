Nada debe bloquear el traslado de enfermos

A Soria le quedaba este martes una UCI libre en toda su provincia. El alcalde de su capital, el socialista Carlos Martínez, lanzó un SOS al Gobierno. Están parecido Madrid, País Vasco, Cataluña... Mientras una parte de España está ya casi bloqueada, en otras autonomías aún hay margen. Pese a este panorama desigual, ayer no se había tomado aún la decisión de trasladar enfermos a otras autonomías. Si no se hace, habrá colapso completo. Y esto va de salvar vidas, no de fronteras dentro del país.