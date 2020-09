Si es momento de unión, no toca confrontar

"El Gobierno elige unidad, no división, ni enfrentamiento, ni confrontación". La frase, que es de Pedro Sánchez, no es de hace meses, ni siquiera semanas. Han pasado apenas 48 horas desde que la pronunció y, aunque la Covid sigue avanzando, el panorama de hoy no es tan diferente al del lunes. Sánchez tiene derecho a esa lealtad que reclama, pero también debería cuidarse de señalar con el dedo acusatorio a las Comunidades. Si no lo hizo con Aragón y Cataluña cuando les tocó ‘inaugurar’ esta segunda ola, Madrid merece un trato igual. El virus no entiende de ideologías ni de estrategias políticas.