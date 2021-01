70.703 fallecidos no esperados

Nadie sabe el día exacto en el que morirá. Pero eso no quiere decir que el Gobierno no sepa de forma muy aproximada cuánta gente va a morir cada año. 2020, el año I de la pandemia, tenía también su estadística. Y ayer conocimos el "exceso" de muertes que hubo. Se fueron 70.703 personas de más. La situación ha sido tan trágica que incluso ha habido días en los que murieron el doble de las personas que señalaba la previsión inicial. Algunas veces, la estadística choca con lo que percibimos. Esta vez, pese a lo duros y tristes que son estos números, seguro que no es así. En lo que podamos, trabajemos por un 2021 diferente.