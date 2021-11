La DGT, en dirección contraria

La DGT se había distinguido por ser un efectivo ente dedicado a velar por la seguridad vial. Con frases como "las imprudencias se pagan" o "si bebes, no conduzcas", concienció durante décadas a los conductores. Esa es su función, no recaudar dinero, y va la vida de mucha gente en ello. Igual que nunca se dedicó a defender la subida de impuestos a la gasolina, ahora no debería convertirse en el adalid de los peajes. Que la DGT se preocupe de lo suyo, que seguro que Hacienda no hace dejación de sus funciones.