Las ministras Calviño y Montero tienen ya su previsión para 2022. Creen que la economía crecerá al 7%, más que este año. Es el paso previo para presentar el presupuesto, pero ¿esa cifra tan alta facilitará que PSOE y UP lleguen a un acuerdo rápido de Presupuestos al haber tanto dinero extra? Debería, pero no será fácil. Las discrepancias no estarán solo en los gastos, sino también en los ingresos. ¿Será 2022 el año de los impuestos nuevos? Lo sabremos en pocas semanas.