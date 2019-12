Mi carta a Papá Noel

Hola, gordito mío. ¿Qué tal todo? Imagino que está el clima interesante por ahí arriba, con esto de que nos hemos cargado el planeta. Aunque quiero creer que estamos en ello y que le pondremos remedio, si es que aún hay alguno.

Por aquí no estamos mucho mejor. Hay momentos de cálida hermandad seguidos de enormes jarros de agua fría, y así andamos: con el corazón caliente y los puños apretados. Y de eso quería hablarte, Nicolás.

¿Tú te acuerdas de esas gafas moradas que me dejaste un año? Oye, fantásticas. Soy adicta, las llevo siempre. Confieso que echo de menos ver una peli sin que me rechinen cosas. A veces me rechino hasta yo, pero mira, lo prefiero. Así me es más fácil detectar lo que está mal y procuro no transmitírselo a mis hijos. Puede que en un par de generaciones seamos mejores personas. Soy optimista, lo sé.

La cosa es que yo quería preguntarte si sería posible, este año, que repartieras más gafas moradas. Hay gente que las necesita muchísimo. No hace falta que sea un morado muy intenso, y creo que los cristales es mejor que no sean muy gordos, ¿vale? Creo que bastará con unos cristales finitos, lo justo para empezar por lo básico. Como, no sé, reestructurar algunas preguntas para que, en vez de preguntarnos qué hacía una niña de 15 años con tres hombres adultos, nos preguntemos qué hacían tres hombres adultos con una niña de 15 años.

Estaría bien empezar por ahí, y luego ir aumentando intensidad gradualmente. Ya sabes: por aquello de que no exploten cabezas.

Espero que para cuando todo el mundo lleve las gafas puestas, aún tengamos un planeta que habitar.