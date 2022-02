Sinvergüenza

A través de un excelente trabajo periodístico de 20minutos.es, podemos saber, desde este lunes, las actas de la pandemia, es decir, los debates que se producían en las reuniones de las autoridades sanitarias españolas.

De momento, que se sepa, no hay en las actas constancia de ninguna fiesta celebrada en la Moncloa, regada con alcohol y música, mientras decenas de miles de españoles morían como moscas en las residencias, hospitales y UCIS, como sí hizo el primer ministro británico, Boris Johnson.

Al inquilino del número 10 de Downing Street, ya se le llama Boris (party) Johnson por su frenesí en autorizar las fiestas en uno de los momentos más dramáticos del pueblo británico. No hay que olvidar que, a causa de las vacilaciones y medidas populistas de Johnson, la Gran Bretaña es el país europeo donde ha habido el mayor número de muertes por Covid.

Johnson, como he escrito otras veces, es un sociópata. Para que se me entienda: si Boris Johnson tuviera “consideración por los demás”, no hubiera actuado ni estaría actuando como lo ha hecho y sigue haciéndolo. Pero no la tiene, carece de esta sensibilidad, de esta característica que nos hace humanos. Por mucho que diga y haga, cuando una persona autoriza fiestas mientras sus ciudadanos están muriendo a miles es que carece totalmente de empatía ante el sufrimiento ajeno. Puede pedir mil veces perdón, un millón, si quieren, pero ya tarda en dimitir.

El informe que se ha publicado de los desmanes de Boris Johnson no deja lugar a dudas: “Fallos de liderazgo y juicio, así como el consumo excesivo de alcohol en el lugar de trabajo”. El informe será completado por otro que está pergeñando la Policía Metropolitana de Londres. De momento, la policía ya tiene más de 500 páginas escritas de “evidencias” y más de 300 fotos de las fiestas en Downing Street.

Vivimos tiempos muy raros, preñados de sinvergüenzas.