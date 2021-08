Vuelves de vacaciones y parece como si no te hubieras ido. Los mismos problemas, el virus que continúa haciendo de las suyas, los jueces que se han convertido en epidemiólogos, el precio de la luz que cada día bate un nuevo récord, los botellones que no cesan... En fin, que tenía más razón que un santo el que dijo primero que “por mucho que te alejes, los problemas viajan contigo”.

Con todo, este miércoles 1 de septiembre, vamos a ver algo nuevo: desaparecen un montón de peajes, los principales, los más usados. Es curioso, yo mismo, que vivo en una zona que tiene un peaje de vergüenza, me he pasado media vida denunciándolo y así mismo han hecho decenas de miles de personas. Y ahora, cuando deberíamos celebrar que desaparecen los peajes, parece como si fuera un error. No entiendo nada, de verdad.

Miren, en su día, uno de los grandes promotores de las autopistas, Pere Durán Farell, me dijo que el objetivo inicial de la construcción de las vías rápidas, sugeridas por el Banco Mundial en su famoso informe de 1962, es que fueran complementarias de una buena red de carreteras, pero que, con el tiempo se habían convertido en substitutorias. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que algunos se han hecho ricos. Muy y muy ricos a costa de usted. Les pongo un ejemplo de lo injusto que eran algunos peajes. Pongamos que vive en Granollers. Si quiere ir a Barcelona y tiene que circular por las Rondas, tiene dos opciones: la C17, que no tiene acceso directo a las Rondas y la C33, de peaje, que sí que lo tiene. Bonito, ¿verdad?

Yo voy a celebrar que se han terminado muchos peajes. Después, ya hablaremos de cómo se tienen que pagar la conservación de las vías y si habrá muchas congestiones de tráfico donde antes no había. Pero, por favor, ¿es que no podemos ni celebrar que dejaremos de pagar algo?

Los que este miércoles sientan nostalgia de las barreras lo tienen muy fácil: en Cataluña todavía existirán los 4 más caros de España.